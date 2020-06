Mercialys : un partenariat novateur avec OneStock

(Boursier.com) — Mercialys conclut un partenariat inédit avec la société OneStock pour optimiser l'expédition de colis e-commerce depuis les points de vente des centres, renforçant ainsi sa dimension omnicanale. Ce partenariat s'inscrit dans la lignée du plan de transformation stratégique de la société et apporte une nouvelle réponse aux évolutions des modes de consommation de ses clients finaux. Le service a vocation à être étendu progressivement à l'ensemble des centres.

Suite à la phase de test menée au sein du centre commercial d'Angers fin 2019, ce partenariat inédit avec la société OneStock, leader européen des systèmes de gestion des commandes (order management system) permet notamment d'expédier depuis les boutiques (Ship From Store), les produits en rupture de stock sur le site e-commerce. En plus d'augmenter le taux de conversion, cela permet de réduire les coûts et les délais logistiques associés. OneStock garantit au client final une expérience d'achat unifiée, et apporte une réponse concrète à l'enjeu de la logistique du dernier kilomètre pour les enseignes.

OneStock fournit aux enseignes une solution d'unification virtuelle des points de stockage. Mercialys a mis à disposition des locaux sécurisés au sein du centre commercial, permettant de centraliser le stockage des colis des enseignes utilisatrices du service OneStock. La foncière a également instauré une collecte quotidienne des colis auprès des enseignes, ainsi qu'une relève unique par le transporteur de l'ensemble des expéditions depuis le local de centralisation. En simplifiant la logistique associée aux commandes, Mercialys et OneStock offrent aux enseignes ainsi qu'aux transporteurs une amélioration significative de leurs coûts, de leurs délais et de leur empreinte carbone.