Mercialys : stabilité du FFO au 1er semestre

(Boursier.com) — Dans un environnement particulièrement exigeant, Mercialys fait une nouvelle fois la démonstration de la résilience de son modèle d'affaires et publie des résultats en ligne avec ses objectifs annuels. En effet, la consommation des ménages est restée positive au 1er semestre (+0,2%) en dépit de la disparition progressive des mesures gouvernementales de soutien au pouvoir d'achat et d'un certain nombre d'événements contraires qui ont pesé sur les tendances du commerce en France (manifestations contre le projet de réforme des retraites, blocage temporaire de certains dépôts de carburant, pic d'inflation, notamment alimentaire, émeutes, décalage calendaire des soldes d'été).

Au 1er semestre, le chiffre d'affaires des commerçants est ressorti à +3,5% par rapport au 1er semestre 2022. La fréquentation des galeries est en progression de +2,3% par rapport à fin juin 2022. Ces déplacements optimisés des consommateurs se traduisent par une hausse régulière du panier moyen (+5.8%/an en moyenne entre 2018 et 2022).

Le taux d'effort moyen des enseignes locataires est de 10,9% au 1er semestre 2023, en légère baisse par rapport à fin 2022 (11,1%) compte tenu de l'évolution du mix marchand. Ce niveau illustre la soutenabilité des loyers pour les commerçants et l'attractivité des sites de Mercialys malgré un effet de l'indexation de +3,8% et un taux de réversion des loyers de +1,1%.

Le taux de vacance financière courante est en hausse contenue, de 2,9% à fin 2022 à 3,3% à fin juin 2023, en raison principalement de la liquidation de l'enseigne Camaïeu. A date, près de 60% des loyers correspondants à cette enseigne ont fait l'objet d'une nouvelle commercialisation. Hors impact lié à Camaïeu, le taux de vacance financière courante serait quasiment stable au 1er semestre.

Les loyers facturés progressent de +2,1%, dont +4,2% à périmètre constant.

Le résultat récurrent (FFO) à fin juin 2023 est parfaitement stable par rapport au 1er semestre 2022, à 57,5 ME. La base de comparaison au 30 juin 2022 intégrait des éléments liés à la crise sanitaire représentant un produit net de +5,7 ME. Le FFO à fin juin 2023 enregistre à ce titre un produit net non significatif de +0,4 ME. Sur une base retraitée des impacts exceptionnels engendrés par la crise sanitaire et qui s'éteindront en 2023, le FFO à fin juin 2023 est en progression de +10,3%.

La remontée des taux d'expertise à 6,21% (vs. 5,75% à fin décembre 2022) engendre une baisse de la valeur du patrimoine qui s'établit à 2,987 MdsE droits inclus, soit -3,4% à périmètre constant par rapport au 31 décembre 2022. Le taux d'expertise moyen conserve un écart significatif de près de 330 pb au-dessus du taux sans risque (OAT 10 ans) à fin juin.

Le ratio de LTV s'élève à 36,1%, reflétant une structure de bilan solide et permettant à la Société de saisir des opportunités de croissance.

Objectifs

Les performances solides du 1er semestre permettent à Mercialys de confirmer ses objectifs de croissance du résultat récurrent (FFO) par action d'au moins +2% vs 2022 et un dividende dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2023.