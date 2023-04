Mercialys : stabilité des revenus locatifs au 1er trimestre ; objectifs confirmés

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, l'activité de Mercialys affiche un taux de croissance organique de +3% des loyers facturés. Ils ressortent à 43,5 millions d'euros, en progression plus limitée de +0,2% par rapport au 1er trimestre 2022, compte tenu des cessions d'actifs réalisées en 2022. Au global, les revenus locatifs du 1er trimestre ressortent à 43,6 ME, quasi-stables (+0,1%) par rapport au trimestre correspondant de 2022.

Dans le détail, les loyers facturés bénéficient d'une indexation positive de +3,6% au 1er trimestre 2023, compte tenu majoritairement des indices ILC publiés en 2022 et notamment ceux du 2ème et du 3ème trimestre (respectivement +4.43% et +5.37%) qui représentent 70% de l'indexation 2023.

Cependant, les actions menées sur le parc pèsent négativement, pour -1,2%, sur la croissance organique, essentiellement du fait de la vacance générée par la liquidation de Camaïeu, pour 0,7%, mais également, pour 0,3%, liée au départ d'une enseigne d'une moyenne surface qui sera prochainement remplacée par un concept store innovant autour du sport et du bien-être. Hors ces deux impacts spécifiques, les actions menées sur le parc affichent une variation limitée à -0,2%.

Au 1er trimestre 2023, plus de 30% des loyers correspondant à des emplacements Camaïeu ont été reloués avec une réversion positive de près de 14% qui fera sentir ses effets au cours des prochains trimestres.

Au cours du 1er trimestre l'activité de renouvellement et de recommercialisation a porté sur 27 baux. Ces signatures ont généré une réversion positive de +3.3% illustrant les taux d'efforts maitrisés dont bénéficient nos enseignes clientes.

"Le soutien massif de l'Etat aux entreprises durant la crise sanitaire de 2020 et 2021 a indiscutablement décalé les difficultés financières des plus fragiles d'entre elles", explique Mercialys qui poursuit : "Depuis le début de l'année 2023, plusieurs enseignes se sont placées en redressement judiciaire, ce qui pourrait nécessiter des actions de relocation par Mercialys si ces procédures devaient aboutir à des liquidations judiciaires". Tout en étant particulièrement attentive à ces situations, Mercialys rappelle qu'aucune enseigne, hormis Casino, ne dépasse le seuil de 2% des loyers de la société. Les 3 enseignes récemment placées en liquidation judiciaire (San Marina) ou en redressement judiciaire (Go Sport et Kaporal) représentent en cumulé environ 1,5% des loyers de la société.

Le contexte socialement perturbé sur le 1er trimestre 2023 a pesé négativement, à hauteur de -1,1% (soit -0,5 ME) sur les activités de commerce éphémère avec un impact global qui devrait rester limité sur l'ensemble de l'exercice du fait de la forte saisonnalité de cette activité en fin d'année.

"L'activité de Mercialys affiche une belle résistance en ce début d'année 2023, avec une croissance organique de +3,0% et ce dans un environnement marqué par le pic d'inflation, mais aussi, de façon spécifique à la France, par les manifestations contre le projet de réforme des retraites et des grèves générant notamment des pénuries partielles de carburant dans certaines régions. Les centres de Mercialys ont absorbé ces perturbations grâce à leur positionnement au plus juste en termes d'offre de produits et de services.Mercialys confirme ses objectifs annuels 2023, à savoir une progression du résultat récurrent par action (FFO) d'au moins +2% et un dividende compris entre 85% et 95% du FFO 2023", commente Vincent Ravat, Directeur général de Mercialys.