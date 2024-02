Mercialys renouvelle sa présence dans la 'A List' Climat

(Boursier.com) — L 'engagement de Mercialys en faveur de la lutte contre le changement climatique est à nouveau récompensé. Le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale de référence en matière d'évaluation des politiques climatiques des entreprises, a placé Mercialys dans sa 'A List', le plus haut niveau de son classement pour la 6e année consécutive, qui intègre 1,5% des sociétés participantes à cette démarche.

Mercialys a ainsi été reconnue comme étant l'une des 346 entreprises les plus performantes au niveau mondial, sur près de 23.000 répondants au questionnaire en 2023.

La présence renouvelée de Mercialys dans la 'A List' Climat reflète les actions et investissements mis en place sur le long terme au travers du patrimoine de centres commerciaux de la dociété pour contribuer à la neutralité carbone. A ce titre Mercialys a déjà réduit ses émissions de gaz à effet de serre (scope 1 et 2), par m2 de -35% entre 2017 et 2023.

Le CDP évalue annuellement l'exhaustivité et la qualité des informations communiquées par les entreprises, notamment la gestion des risques climatiques, la fixation d'objectifs ambitieux et alignés avec la science et la performance en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.