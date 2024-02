Mercialys renforce son équipe commercialisation

(Boursier.com) — Mercialys accueille Gwenola GALIPPE DE LEGGE en qualité de directrice commercialisation. Experte retail, Gwenola GALIPPE DE LEGGE débute sa carrière chez High Co, une agence leader en marketing opérationnel où elle prend la direction du conseil et gère de grandes marques comme Orange, Leclerc, l'Oréal et Orangina Schweppes. En 2013, convaincue de l'intérêt du digital, elle rejoint VEEPEE en tant que responsable commerciale pour Rosedeal, outil à destination des retailers. En 2016, elle prend la tête de Klépierre Brand Ventures, l'entité de la foncière dédiée aux nouveaux business, dont elle développe les revenus médias, serviciels, et du commerce éphémère pour 50 centres commerciaux en France.

En 2022, elle a pris la direction commerciale du sud de la France et de la Belgique, travaille à l'implantation des plus grandes enseignes et collabore aux rénovations et extensions des centres (Blagnac, Odysseum...).

Depuis le mois de janvier, Gwenola GALIPPE DE LEGGE est directrice de la commercialisation de Mercialys, rattachée à Nicolas FAIVRE, directeur des opérations, où elle aura particulièrement en charge de conduire la stratégie et de renforcer la relation avec les clients 'BtoB' du Groupe.

"Toujours mieux écouter et servir nos locataires, promouvoir auprès d'eux l'ensemble de nos offres pour développer leur business, accélérer la mutation de nos sites et poursuivre la commercialisation de nos différents projets, c'est tout ce sur quoi Gwenola va nous apporter son expertise, et nous sommes ravis de l'accueillir à bord" commente Nicolas Faivre.