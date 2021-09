Mercialys : primé pour ses pratiques financières et extra-financières

(Boursier.com) — Mercialys s'est vu attribuer une nouvelle fois deux EPRA Gold Awards, attestant de la qualité de son reporting financier et extra-financier et de son engagement en faveur de la transparence de l'information.

Pour la 7ème année consécutive Mercialys reçoit un BPR Award de niveau Gold, reconnaissant l'excellence de ses pratiques en matière de communication financière. Cette distinction s'inscrit dans un contexte de renforcement de la méthodologie de l'EPRA, visant à relever encore ses exigences de cohérence et de transparence des informations publiées par les 181 sociétés immobilières qu'elle évalue.

Mercialys obtient également, pour la 5ème année consécutive, un sBPR Award de niveau Gold, attestant de son alignement sur les meilleurs standards également dans le cadre de son reporting extra-financier. Cette exigence de transparence de la Société, sans cesse réaffirmée, se nourrit de la maturité de son engagement en faveur d'une stratégie RSE volontaire et ambitieuse, initiée en 2015 et désormais inscrite à horizon 2030.

Mercialys assure vouloir maintenir ses efforts en faveur d'une information financière et extra-financière leader au sein du secteur immobilier européen coté, au service de la confiance qui l'unit à l'ensemble de ses parties prenantes.

Rappelons que l'EPRA (European Public Real Estate Association) est une association dont la mission est de promouvoir, développer et représenter les sociétés foncières européennes cotées. L'EPRA publie des "Best Practices Recommendations" (BPR) définissent les lignes directrices à suivre par les sociétés foncières cotées en matière de publication d'information financière et extra-financière.