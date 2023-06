Mercialys : primé pour la qualité de sa communication financière et extra-financière

(Boursier.com) — Lors de la 14e édition des Transparency Awards qui s'est tenue le mercredi 28 juin, Mercialys s'est vue remettre le "Grand Prix de la Transparence 2023 Toutes Catégories". La société se classe à la 1ère place du SBF 120, attestant son engagement permanent à l'exemplarité de ses pratiques de communication financière et extra-financière.

Ce Grand Prix de la Transparence fait suite au prix 2022 de la meilleure brochure de convocation et en 2021, au prix du meilleur Document d'Enregistrement Universel. Ces prix répétés récompensent l'engagement continu des équipes de l'entreprise à fournir à l'ensemble de ses parties prenantes l'information la plus éclairante et précise possible.

Avec ce prix, Mercialys obtient sa 7ème récompense consécutive aux Transparency Awards, preuve d'une démarche sur le long terme engagée par la Société.