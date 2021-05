Mercialys : précisions sur le dividende

Mercialys : précisions sur le dividende









(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale des actionnaires de Mercialys a décidé de proposer à chaque actionnaire une option entre le paiement en numéraire ou en actions nouvelles de la Société de la totalité du dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de 0,43 euro par action. Le prix d'émission unitaire des actions remises en paiement du dividende a été fixé par le Conseil d'administration du 22 avril, sur délégation de l'Assemblée générale et ce conformément aux modalités décidées par elle, à la somme de 9,31 euros par action. Les modalités de cette option de paiement du dividende en actions ont été détaillées.

Cette opération permet à Mercialys de renforcer ses fonds propres de 17,1 ME par la création de 1.837.332 actions ordinaires nouvelles, représentant près de 2% du capital sur la base du capital au 30 avril 2021. Leur règlement-livraison et leur admission sur le marché Euronext Paris seront effectifs à compter du 21 mai 2021 et seront accompagnés, à cette même date, du versement d'une soulte si le montant du dividende pour lequel l'option est exercée ne correspond pas à un nombre entier d'actions. Ces actions nouvelles porteront jouissance immédiate et seront assimilées dès leur émission aux actions ordinaires composant le capital social de Mercialys. À l'issue de cette opération, le capital social de Mercialys à la date du 21 mai 2021 sera porté à 93.886.501 euros, divisé en 93.886.501 actions ordinaires de 1 euro de nominal chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie. Le total du dividende pour lequel le paiement se fera en numéraire s'élève à 22,4 ME et sera mis en paiement à compter du 21 mai.