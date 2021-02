Mercialys : plus de 50% de la base locative peut rester ouverte

(Boursier.com) — Mercialys fait le point suite aux nouvelles mesures de fermeture des commerces non alimentaires annoncées par le Gouvernement français le 29 janvier. Le groupe rappelle que le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance a ordonné la fermeture de l'ensemble des commerces non alimentaires de plus de 20.000 m2 de surface commerciale utile, ainsi que des commerces non alimentaires des centres commerciaux et galeries marchandes d'une surface commerciale utile supérieure à 20.000 m2. Cette définition est extrêmement large, la surface de 20.000 m2 se calculant en additionnant, sur un même site, l'ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non, leurs réserves et bureaux étant également intégrés.

Par ailleurs, le Gouvernement français a précisé que les commerces alimentaires des centres commerciaux resteraient ouverts, qu'il s'agisse des supermarchés ou des magasins alimentaires spécialisés (boulangeries par exemple). Les pharmacies resteront également, par dérogation, ouvertes. Un renforcement des jauges pour l'ensemble des espaces commerciaux (commerces de plus de 400 m2 et centres commerciaux) a également été annoncé, à raison d'une personne pour 10 m2 contre une personne pour 8 m2 précédemment.

Par ailleurs, les commerces fermés n'auront pas la possibilité de proposer le click&collect ou le retrait de commandes. En revanche, la livraison de leurs produits restera possible.

Ces mesures de fermeture sont entrées en vigueur dimanche 31 janvier 2021. Elles ne s'appliquent pas à l'île de La Réunion, où seule la jauge devrait être renforcée.

Compte tenu de ces dispositions, plus de 50% de la base locative de Mercialys peut rester ouverte. Mercialys déplore néanmoins la fermeture par exception de commerces et de sites ayant largement fait la preuve de mesures sanitaires protégeant les visiteurs. La Société poursuivra l'accélération du déploiement de son service Ocitô, permettant aux commerçants de ses sites de livrer leurs produits alimentaires et non alimentaires dans leur zone de chalandise, participant au soutien de leur activité et à la pérennité de leurs liens avec leurs communautés locales.