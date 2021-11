Mercialys optimise sa dette

(Boursier.com) — Mercialys annonce le lancement d'une offre de rachat partiel de la souche obligataire d'un montant résiduel de 549,5 ME arrivant à échéance en mars 2023. L'opération participera à l'optimisation de la maturité de la dette de la Société. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, La Banque Postale et Natixis agissent comme Structuring Advisors and Dealer Managers. Mercialys est notée 'BBB/perspective stable' par l'agence Standard & Poor's.