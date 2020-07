Mercialys : nouvelle solution

Crédit photo © Mercialys

(Boursier.com) — Mercialys propose désormais une solution propriétaire unifiée d'agrégation, de consolidation et de livraison du dernier kilomètre pour les commerces de son patrimoine.

Mercialys a développé la plateforme Ocitô, combinaison d'une marketplace, de capacités d'agrégation logistique et de moyens de livraison visant à assurer l'omnicanalité de ses actifs et apporter une réponse à la problématique de la logistique du dernier kilomètre.

Déjà en service sur deux centres, la marketplace Ocito.net sera déployée sur 80% du patrimoine en valeur d'ici fin 2020 et ambitionne d'intégrer au moins 350 commerçants à cet horizon.

Ocitô est constitué de 3 solutions formant un véritable écosystème de services local, à même de répondre aux évolutions des tendances de consommation et offrir aux enseignes un nouveau levier de croissance de leur chiffre d'affaires via un canal complémentaire de vente en ligne, tout en réduisant leurs coûts :

1/ "Ocito.net", une marketplace digitale web et mobile, propriété de Mercialys, permettant aux consommateurs d'accéder facilement à l'offre des commerçants présents dans leur centre et de leur passer commande à travers une interface intuitive (https://www.ocito.net/) ;

2/ "Ocito.logistique", une gamme de services facilitant la consolidation et l'expédition de colis depuis les boutiques (cellule logistique mutualisée, mise à disposition de consommables, affranchissement et ramassage centralisé) et donc permettant aux enseignes de s'approprier et développer le ship-from-store ;

3/ "Ocito.transport", un éventail de solutions d'adressage du dernier kilomètre pour permettre aux clients de récupérer leurs produits toujours plus rapidement : livraison immédiate, livraison à domicile à J+2, Click & Collect, drive et casiers de retrait.