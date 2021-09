Mercialys : nomination de François Klitting

(Boursier.com) — François Klitting rejoint Mercialys au poste de Secrétaire général. Il interviendra en appui de la Direction générale de la société, sur les projets de développement stratégique et d'organisation. Il rapportera directement à Monsieur Vincent Ravat, Directeur général, et intègre également le Comité managérial de la société.

François Klitting a débuté sa carrière au sein du groupe CEPME devenu BPI France. Il a ensuite, au sein du groupe AXA, occupé successivement les fonctions de Directeur financier d'AXA Investment Managers, de Directeur des investissements d'AXA France, de Directeur général d'AXA Banque et de Président d'AXA Assistance France.

Il était précédemment Directeur général du Groupe immobilier SPIRIT.

Vincent Ravat a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir François Klitting au sein de Mercialys. Il nous apportera son savoir-faire et son expérience très diversifiée en matière d'immobilier, de gestion d'actifs et de finance et contribuera aux nombreux projets à venir, constitutifs de la dynamique de l'entreprise."