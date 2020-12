Mercialys : maintient sa position au sein de la "A List"

(Boursier.com) — Les résultats de l'édition 2020 du Carbon Disclosure Project (CDP) classent une nouvelle fois Mercialys au sein de la 'A List' Climat qui distingue les entreprises les plus actives au monde en matière de lutte contre le changement climatique. Cette distinction souligne l'ambition continue de la société en matière de réduction de son empreinte carbone et de transparence environnementale.

En maintenant pour la 3e nnée consécutive sa place au sein de la "A List", Mercialys conforte sa position au sein du top 3% des entreprises leaders en matière de lutte contre le changement climatique, parmi les plus de 9 600 participants internationaux à l'édition 2020 du CDP (en progression de 14% par rapport à l'an passé). Ce classement salue notamment l'exhaustivité des informations environnementales fournies par Mercialys et ses objectifs ambitieux en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, tel qu'illustré par la certification scientifique en 2019 de sa trajectoire carbone par l'initiative Science Based Targets (SBTi) ou ses actions en termes de réduction des consommations d'énergie et diversification du mix énergétique.

En participant depuis 4 ans au questionnaire, dont les réponses sont publiques, Mercialys prouve par ailleurs son adhésion à l'effort collectif de transparence et de mise à disposition de données environnementales fiables et comparables, au profit des 515 investisseurs membres du CDP et plus généralement de l'ensemble de ses parties prenantes.

Cette nouvelle récompense complète la liste des multiples distinctions de place obtenues par Mercialys en 2020 (maintien du statut "Green Star" du GRESB, 1er Prix Toutes Catégories des Grands Prix de la Transparence, obtention de 2 EPRA Gold Awards), la Société réitérant sa volonté de maintenir le même niveau de performance dans le cadre du renouvellement de sa stratégie RSE, dont elle dévoilera les engagements et objectifs au premier semestre 2021.