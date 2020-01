Mercialys maintient sa position au sein de la "A List"

(Boursier.com) — Pour sa troisième participation au Carbon Disclosure Project (CDP), Mercialys maintient sa position au sein de la "A List", confirmant de fait son appartenance aux 2% des entreprises les plus investies et performantes au monde en matière de lutte contre le changement climatique.

Ce résultat renforce encore le sérieux de la "trajectoire 2oC" définie par la Société et dont les objectifs ont été certifiés en septembre 2019 par l'initiative internationale Science Based Targets (SBT).

Plus de 8.400 sociétés ont répondu en 2019 au questionnaire du CDP, soumettant leurs "informations carbone" à l'évaluation indépendante de l'organisme. Ce nombre est en augmentation de +20% par rapport à 2018 et c'est donc désormais plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale qui s'inscrit dans cette démarche.

Mercialys, en maintenant en 2019 sa place dans la "A List", fait partie des 179 entreprises mondiales les plus avancées en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Cette distinction s'inscrit dans la lignée de la reconnaissance, également en 2019, par l'initiative internationale Science Based Targets (SBT) de la compatibilité de ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre avec la limitation de la hausse de la température mondiale à 2oC, confortant le leadership de la Société en termes de développement durable.