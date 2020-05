Mercialys : les centres commerciaux du groupe sont de nouveau ouverts depuis le 11 mai

Mercialys : les centres commerciaux du groupe sont de nouveau ouverts depuis le 11 mai









(Boursier.com) — Suite à l'autorisation de réouverture des commerces et la levée du confinement de la population décrétées par le Gouvernement, les centres commerciaux de Mercialys ont été en mesure d'accueillir à nouveau, dès le 11 mai 2020, du public sur la totalité de leur surface commerciale (hors espaces de loisirs et restauration sur place).

Cette réouverture intégrale des centres, effectuée dans des conditions de santé et sécurité optimales, s'accompagne d'un niveau de fréquentation satisfaisant, témoin de l'ancrage des sites au sein de leurs communautés.

Les commerces désormais accessibles représentent 97% de la base locative totale de Mercialys

Pendant la période de confinement, qui s'est étendue du 15 mars au 11 mai 2020, l'ensemble des centres commerciaux et actifs de centre-ville de Mercialys ont pu rester en activité, bénéficiant à plein de leur mix marchands axés sur la satisfaction des besoins du quotidien. Les commerces dont l'exploitation était autorisée par l'arrêté gouvernemental du 15 mars 2020 représentaient en effet près de 40% de la base locative totale de la Société.

Depuis le 11 mai 2020 et l'autorisation de réouverture de l'ensemble des commerces en France (sauf exception notoire de la plupart des centres commerciaux de plus de 40.000 m(2), ainsi que des centres situés en Ile de France, segment auquel Mercialys n'est pas exposée), l'équivalent de 97% de la base locative totale de la Société a repris son activité. Les 3% restant fermés à date correspondent essentiellement à des activités de loisirs et des établissements de restauration ne pratiquant pas de vente à emporter, la réouverture de ces commerces ayant été planifiée de manière progressive par le Gouvernement à partir du 2 juin 2020 en fonction de l'évolution de la situation sanitaire régionale.

Des indicateurs opérationnels encourageants

Grâce au travail soutenu des collaborateurs de Mercialys pendant la période de confinement et l'implication de ses équipes locales, la Société accueille donc à nouveau du public sur la totalité de la surface commerciale de ses sites depuis maintenant deux semaines. Sur cette période, Mercialys constate un recul de fréquentation, par rapport à la même période en 2019, limité à -20% en moyenne, soit un niveau encourageant au regard de l'ampleur du choc actuel et des contraintes sanitaires en place. À titre de comparaison, les semaines de confinement ont été marquées par une fréquentation quotidienne en baisse de -70 à -80% par rapport à l'année dernière.

Ce différentiel de fréquentation de -20% vs 2019 constaté à date résulte principalement : 1/ d'une baisse significative de la fréquentation à l'heure du déjeuner, 2/ d'un déplacement des clients sans accompagnant (enfants ou autre membre de la famille qui généralement ne dépensent pas de manière effective) et 3/ d'une limitation des visites-plaisir sans achat, dont Mercialys n'a jamais fait un axe prioritaire en orientant plutôt sa stratégie sur l'efficacité et la récurrence d'achat que sur le "retailtainment". Les échanges avec les commerçants semblent par ailleurs indiquer des taux de transformation très élevés, les clients venant, dans leur large majorité, sur les centres pour y réaliser des achats effectifs.

Pendant toute la période de confinement et de façon accrue depuis le 11 mai, Mercialys déploie une forte dynamique de communication digitale sur l'ensemble des bases de données clients des bassins de vie de ses

centres (bases-clients constituées depuis le lancement de la stratégie digitale de l'entreprise en 2015 et comprenant plus de 1 million de contacts qualifiés). Cette démarche vise à mettre en avant les produits et services des commerçants et contribuer à une normalisation de leur activité dans les meilleurs délais. Par ailleurs, la Société accélère le déploiement sur son patrimoine de sa plateforme propriétaire de Click & Collect, Ocitô, non seulement pour la livraison de plats à domicile depuis les restaurants des centres, mais également pour celle de produits non alimentaires. Ce service constitue un levier complémentaire de soutien à l'activité des enseignes.

Le déconfinement de la population et la réouverture des commerces ont été conditionnés par le Gouvernement au respect de mesures sanitaires strictes. Chaque centre commercial de Mercialys met en oeuvre à ce titre des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité de ses clients, commerçants et personnel, notamment : - un comptage des clients en temps réel, - une organisation des flux de circulation, - une distribution de gel hydroalcoolique aux entrées, - un nettoyage et désinfection en continu des espaces et équipements, - un encadrement et adaptation des structures communes, - un renouvellement accru de l'air intérieur.

Une signalétique forte, pédagogique et non anxiogène, a également été déployée sur l'intégralité du parcours client afin de rappeler les gestes barrières et les mesures de distanciation physique.

Les autorités locales, qui se sont déplacées sur plusieurs sites de Mercialys afin de contrôler l'efficacité des dispositifs, ont salué la qualité des mesures mises en oeuvre par la Société.