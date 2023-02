Mercialys : le résultat FFO croît de 3,7% et le ratio d'endettement recule

(Boursier.com) — Le contexte économique en France a été perturbé par les tensions inflationnistes amorcées dès 2021, qui ont concerné d'abord l'énergie pour s'élargir, en 2022, à l'ensemble des autres postes de consommation, notamment alimentaires. Les prix à la consommation en glissement annuel s'élèvent ainsi à +5,9% sur un an à fin décembre 2022 selon l'INSEE. Le pouvoir d'achat des ménages est quant à lui resté quasi stable (-0,1%), soutenu par les diverses aides gouvernementales destinées à amortir le choc inflationniste. Au global, la consommation des ménages est restée dynamique tout au long de l'année 2022 pour terminer en hausse de +2,2% par rapport à 2021.

Dans cet environnement perturbé, l'attractivité des centres commerciaux de Mercialys ne s'est pas démentie en 2022. La fréquentation des centres commerciaux de la société a atteint 88,7% de celle normalisée de 2019 en ligne avec la tendance du panel national (Quantaflow). Le chiffre d'affaires des commerçants locataires ressort en hausse de +1% par rapport à 2019, dernière année de référence normalisée.

La croissance organique des loyers facturés de +4,1% traduit l'impact positif des différentes actions menées sur le patrimoine cristallisant une réversion positive moyenne de +2,8% en sus d'une indexation mesurée de +1,9%.

La marge d'EBITDA ressort à un niveau élevé de 83,2%, un strict contrôle des coûts d'exploitation contribuant à absorber des surcoûts temporaires liés à la finalisation d'internalisation de fonctions.

Le résultat des opérations (FFO) s'établit à 105,5 ME (+3,7%), soit 1,13 euro/ action à +3,1%, supérieur à l'objectif d'un résultat par action en progression d'au moins +2%.

Situation financière

Mercialys a poursuivi sa stratégie d'arbitrage permanent d'actifs avec 87 ME de cessions acte en main en 2022. Le ratio d'endettement (LTV hors droits) est en net recul à 35,3% fin 2022 (36,7% fin 2021).

La structure financière solide et la génération récurrente de trésorerie positive offrent à la Société des marges de manoeuvre pour de nouveaux investissements en grande partie freinés depuis 2020. Outre les axes de développement prioritaires à moyen terme (plateformes servicielles, maximisation des espaces), Mercialys vise à accélérer sa croissance par des acquisitions ciblées et relutives et la reprise de son portefeuille de projets.

La valeur du portefeuille droits inclus s'inscrit en légère hausse à périmètre constant à fin 2022 (+0.9%) en dépit d'une remontée limitée de 4 pb du taux moyen d'expertise, traduisant la résilience du portefeuille de la foncière. L'ANR EPRA NDV s'établit à 20,9 euros/action, en hausse de +19% sur l'année et de +6,6% sur le 2nd semestre.

Dividende

Le dividende proposé est de 0,96 euro/action au titre de 2022, offrant un rendement de 9,8% sur le cours de clôture à fin 2022. Le dividende représente 85% du résultat récurrent (FFO), conforme à l'objectif annoncé de la Société.

Objectifs 2023

Dans un environnement où les taux d'intérêt et l'inflation pourraient rester durablement élevés, Mercialys aborde l'année 2023 sereinement compte tenu de la visibilité offerte par le profil résilient de ses actifs. L'entreprise restera attentive à la solvabilité de ses enseignes clientes ainsi qu'à la protection de ses équilibres bilantiels. Mercialys se fixe pour objectif une croissance de son résultat récurrent (FFO) par action d'au moins +2%, ainsi qu'un dividende dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2023.