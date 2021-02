Mercialys : Le résultat des opérations baisse de 23,1% à 95,5 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mercialys publie un ratio LTV hors droits (ratio d'endettement) à 38,1%, en baisse de -302 pb par rapport à fin juin 2020 et un ratio LTV droits compris à 35,8%. La valorisation du patrimoine est résiliente et confortée par les cessions d'actifs avec une baisse limitée de la valeur du portefeuille droits inclus à périmètre constant de -2,3% sur 6 mois et -5,5% sur 12 mois. Le taux de rendement moyen d'expertise ressort à 5,72% vs 5,49% à fin juin 2020 et 5,26% à fin décembre 2019. L'ANR EPRA NDV est de 18,42 euros/action, soit -7,4% sur 6 mois et -7,9% sur 12 mois

Fréquentation des centres commerciaux très fortement impactée en 2020 lors des deux phases de fermeture des commerces dits "non essentiels"

Dans ce contexte sans précédent, les sites de Mercialys, conçus autour de la satisfaction des besoins du quotidien, ont très fortement surperformé l'indice national (+685 pb). L'activité des commerçants a été également sensiblement mieux orientée que l'indice de référence (+1.070 pb). Le niveau de vacance financière courante est sous contrôle à 3,8%

Les loyers facturés sont au final en recul de 7% à périmètre constant. Les loyers nets ressortent en baisse de 17,8%. Les impacts 2020 totaux liés à la crise sanitaire (aides aux locataires et provisions exceptionnelles pour créances douteuses) représentent 29,4 ME, soit 1,5 mois de quittancement de loyers et charges hors taxes. Le résultat des opérations (FFO) s'inscrit en baisse de 23,1% à 95,5 ME, soit 1,04 euro/action.

Le Dividende proposé est de 0,43 euro/action au titre de 2020, soit 41% du FFO de l'exercice. Celui-ci correspond au résultat récurrent fiscalement distribuable et n'intègre pas de distribution au titre des plus-values de cessions d'actifs réalisées en 2020, soit 0,39 euro. Ce dernier montant devra obligatoirement être distribué au plus tard en 2022. Cette modération de la distribution contribue à préserver la liquidité de la société dans un contexte incertain

Objectifs 2021 : les nouvelles mesures de restriction relatives à la crise sanitaire limitent fortement la visibilité de l'activité avec la fermeture d'une grande partie des centres commerciaux et couvre-feu. Mercialys n'est ainsi pas en mesure à ce stade de communiquer d'objectifs au titre de 2021.

La société réitère ses priorités : maintien de l'effort de gestion opérationnelle, déploiement de la plate-forme de livraison du dernier kilomètre et protection des équilibres bilanciels