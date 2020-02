Mercialys : le FFO croît de 7,9% en 2019

Mercialys : le FFO croît de 7,9% en 2019









Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Pour 2019, les loyers facturés de Mercialys progressent de +2% à 188,8 millions d'euros (185,2 ME en 2018), tirés par la croissance organique, partiellement compensé par l'effet prorata temporis des cessions d'actifs conclues en 2018 et 2019. La croissance organique des loyers facturés ressort à un niveau élevé de +3,6%, au-dessus de l'objectif annuel d'une croissance à périmètre constant proche de +3%. La croissance organique se décompose en un effet de +1,7% hors indexation, sensiblement supérieur à l'objectif de +1%, et un impact de l'indexation de +1,9%. Les centres commerciaux de Mercialys ont continué à surperformer le secteur en France, à la fois en termes de fréquentation et d'évolution du chiffre d'affaires des commerçants , commente le management.

La fréquentation a ainsi progressé de +3% en cumul à fin décembre 2019, contre une légère hausse de +0,3% pour l'ensemble du marché des centres commerciaux (CNCC), soit une surperformance de +270 pb.

Le chiffre d'affaires a augmenté de +3% en cumul à fin novembre 2019 (+0,8% pour le CNCC), soit un écart positif de +220 pb. Mercialys a bénéficié d'un effet de base favorable par rapport à un 4e trimestre 2018 négativement impacté par les mouvements sociaux, mais également d'une tendance sous-jacente dynamique de consommation sur ses sites.

Le taux de vacance financière courante ressort à 2,5%, stable par rapport à fin 2018. Le taux de recouvrement sur 12 mois ressort à 96,7%, également stable par rapport à fin 2018 (96,7%).

Le taux d'effort s'élève à 10,4%, comparable au niveau constaté au 31 décembre 2018 (10,5%).

Les revenus locatifs s'établissent à 191,9 ME, en hausse de +2,4%, après comptabilisation des droits d'entrée et indemnités de déspécialisation. Les loyers nets progressent de +2,2% à 179,2 ME, reflétant la croissance des revenus locatifs.

L'Ebitda ressort à 163 ME, en hausse de +3,3% par rapport à 2018. La marge Ebitda s'établit à un niveau élevé de 85%, en progression de +70 pb par rapport à 2018.

Le résultat des opérations (FFO) ressort en hausse de +7,9% à 124,2 ME, soit 1,35 euro par action, un niveau nettement supérieur à l'objectif d'au moins +4%.

Patrimoine

Des cessions représentant 122,4 ME AEM en 2019, réalisées avec une prime moyenne de 8,4% par rapport aux valeurs d'expertises. La valeur du patrimoine de Mercialys s'établit à 3 634,4 ME, droits inclus, en baisse de -3,9% sur 12 mois et de -3,1% sur 6 mois. A périmètre constant16, la valeur du patrimoine de Mercialys recule de -1,4% sur 12 mois et de -0,7% sur 6 mois.

L'actif net réévalué triple net (format EPRA) est en baisse de -5,4% sur 12 mois à 20,01 euros par action.

Structure financière équilibrée

Mercialys dispose à fin 2019 de 410 ME de ressources financières non tirées, inchangées par rapport à fin 2018. Au 1er semestre, la Société a mis en place une nouvelle ligne bancaire de 30 ME avec un établissement français qui ne faisait auparavant pas partie du pool bancaire. En décembre 2019, Mercialys a par ailleurs refinancé son crédit syndiqué non tiré, dont la nouvelle maturité est décembre 2022, et le montant de 225 ME. Parallèlement, l'avance en compte courant auprès du groupe Casino a été revue en baisse de 50 ME à 35 ME et sa maturité étendue à fin 2021. Enfin, Mercialys dispose d'un programme de billets de trésorerie de 500 ME, soit une capacité d'émission supplémentaire de 250 ME compte tenu de l'encours au 31 décembre 2019. La maturité moyenne de la dette tirée ressort à 3,8 ans au 31 décembre 2019, quasiment stable par rapport à fin 2018 (3,7 ans).

Dividende

Le Conseil d'administration de Mercialys proposera à l'Assemblée générale du 23 avril le versement d'un dividende de 1,15 euro par action (incluant l'acompte sur dividende de 0,47 euro par action déjà versé en octobre 2019). Le dividende proposé est en hausse de +2,7% par rapport à 2018. La distribution correspond à 85% du FFO 2019, et est conforme à l'objectif annoncé par Mercialys d'un dividende au moins stable dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2019.

Le dividende offre un rendement de 5,7% sur l'ANR triple net EPRA de 20,01 euros par action à fin 2019 et de 9,3% sur le cours de clôture annuel.

Le détachement du coupon interviendra le 27 avril. Le dividende sera payé le 29 avril. Ce versement correspond à la distribution de 95% du résultat récurrent fiscal hors plus-values, tel que fixé par le statut SIIC (soit 0,84 euro par action), des plus-values distribuables au titre des cessions réalisées en 2019 (soit 0,11 euro par action), et de 0,20 euro par action de résultat exonéré inscrit au bilan de la société.

Perspectives 2020

Mercialys continuera en 2020 à faire évoluer son patrimoine, le mix marchand et l'usage de ses sites, en capitalisant sur le développement de ses outils de connaissance client, dans un contexte de polarisation des sites commerciaux en France et d'évolution des habitudes de consommation.

Mercialys s'est fixée pour objectifs au titre de 2020 :

- une croissance organique des loyers facturés d'environ +2% incluant l'indexation ;

- un résultat des opérations (FFO) par action intégrant l'effet des cessions réalisées en 2019 et 2020, au moins stable par rapport à 2019 ;

-un dividende dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2020 et au moins stable par rapport à 2019.