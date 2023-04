Mercialys : le dividende sera détaché le 2 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Mercialys se réunira, le jeudi 27 avril à 10h, dans les locaux du Cloud Business Center, à Paris.

Cette Assemblée est appelée notamment à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. L'avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le lundi 20 mars 2023 et contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. L'avis de convocation paraîtra au BALO du 7 avril 2023. Les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée sont consultables sur le site internet de la société, rubrique Investisseurs/ Actionnaires/ Assemblées générales/ Assemblée générale du 27 avril 2023.

Dividende

Un dividende de 0,96 euro sera proposé à l'Assemblée générale, soit 85% du FFO de l'année. Il correspond à l'objectif de distribution de 85% à 95%. Mercialys remplit donc les objectifs affichés en début d'année.

Ce coupon offre un rendement de 4,6% sur l'actif net réévalué NDV de 20,94 euros par action à fin 2022 et de 9,8% sur le cours de clôture annuel 2022.

Cette proposition de dividende est constituée de l'obligation de distribution au titre du statut SIIC concernant les bénéfices exonérés provenant :

- des opérations de location ou sous-location d'immeubles (dividendes distribués par les filiales assujetties au régime SIIC inclus) soit 0,71 euro par action ;

- de la distribution à 70% des bénéfices exonérés au titre de l'exercice 2022 provenant de la cession d'immeubles et de participations dans des sociétés immobilières, soit 0,05 euro par action ;

- de la distribution du résultat exonéré inscrit au bilan de la société pour 0,20 euro par action.

Le détachement du coupon interviendra le 2 mai. Le dividende sera payé le 4 mai.