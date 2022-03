Mercialys : le concert constitué autour de Jean-Charles Naouri détient 14,75% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu à l'AMF, le concert constitué de Jean-Charles Naouri et des sociétés qu'il contrôle directement ou indirectement a déclaré avoir franchi directement et indirectement, en baisse, le 7 mars, le seuil de 15% du capital de la société Mercialys. Il détient 13.851.723 actions Mercialys représentant 9.640.288 droits de vote, soit 14,75% du capital et 10,27% des droits de vote de la société. Les participations se répartissent comme suit...

- La Forézienne de Participations : 8.713.408 actions représentant 9,28% du capital et des DDV

- Patanoc : 900.102 actions représentant 0,96% du capital et des DDV

- Casino, Guichard-Perrachon : 26.452 actions représentant 0,03% du capital et des DDV

- Foncière Euris : 145 actions représentant une part insignifiante du capital et des DDV

- Finatis : 47 actions représentant une part insignifiante du capital et des DDV

- Jean-Charles Naouri : 46 actions représentant une part insignifiante du capital et des DDV

- Euris : 45 actions représentant une part insignifiante du capital et des DDV

- Matignon Diderot : 43 actions représentant une part insignifiante du capital et des DDV

- Total concert (détention effective) : 9.640.288 actions représentant 10,27% du capital et des DDV

- Casino, Guichard-Perrachon (détention par assimilation) : 4.221.435 actions représentant 4,49% du capital sans DDV

- Total concert : 13.851.723 actions représentant 14,75% du capital et 10,27% des DDV.

Ce franchissement de seuil résulte de la cession par la Société Générale d'actions Mercialys dans le cadre du dénouement de la couverture du contrat financier sur actions Mercialys avec paiement d'un différentiel (total return swap), conclu par Casino, Guichard-Perrachon auprès de Société Générale, le 21 février.

Les 4.211.435 actions Mercialys détenues individuellement par la société anonyme Casino Guichard-Perrachon incluent 4.211.435 actions Mercialys détenues par assimilation au titre du code de commerce et du règlement général qui résultent de la couverture du contrat "total return swap" qui porte sur autant d'actions Mercialys. Il est précisé que ce contrat se dénoue exclusivement en numéraire et arrive à échéance le 23 mai.