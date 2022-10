Mercialys : la croissance FFO sera d'au moins 2% en 2022

(Boursier.com) — A fin septembre 2022, les loyers facturés par Mercialys s'établissent à 129 millions d'euros, en hausse de +1,7% à périmètre courant par rapport à fin septembre 2021, et +4,3% à périmètre constant.

Les loyers facturés ont bénéficié de l'indexation dans des proportions similaires au 1er semestre 2022 (+1,9%). Cette tendance devrait se maintenir sur l'ensemble de l'année, comme indiqué lors des résultats semestriels.

La contribution du commerce Ephémère est en nette progression à +1,1%, marquant l'intérêt de commerçants indépendants, mais également de concepts nationaux pour les sites de Mercialys. L'effet des actions menées sur le parc est en accélération et contribue à hauteur de +0,5% à la croissance des loyers facturés à fin septembre (vs +0,3% à fin juin). Enfin, l'impact comptable des allègements de loyers consentis aux enseignes dans le cadre de la crise sanitaire diminue progressivement, avec un effet de +0,9% à fin septembre, contre +1,4% à fin juin. Au total, la croissance organique des loyers facturés ressort à +4,3% à fin septembre 2022.

A périmètre courant, les loyers facturés progressent de +1,7%, le différentiel provenant des effets de périmètre. Ceux-ci résultent des cessions conclues fin 2021 (Monoprix de Marseille Canebière et le retail park de Carré Duparc à La Réunion) et en avril 2022 (les hypermarchés Géant Casino Annecy Seynod et Saint-Etienne Monthieu).

Confirmation de la pertinence du modèle économique

En dépit de changements d'habitudes de consommation, qui se sont traduites en 2021 (lors des périodes d'ouverture des commerces) et à nouveau en 2022, par un niveau de fréquentation qui reste sensiblement en deçà des niveaux de 2019, le chiffre d'affaires des enseignes a quasiment retrouvé son niveau normalisé de 2019, traduisant un excellent taux de transformation en acte d'achat. Dans ce contexte, le patrimoine de Mercialys est parvenu à surperformer les indices nationaux en fréquentation des sites et en chiffre d'affaires.

Renforcement de liquidité

L'année 2022 marque une étape importante sur le plan financier avec un renforcement significatif de la structure financière de Mercialys. Ainsi, en février 2022 la société a émis une obligation d'un montant nominal de 500 ME (maturité 7 ans, coupon de 2,5%). Le rachat anticipé de 100 ME de la souche obligataire et l'exercice en intégralité de l'option de remboursement anticipé (" make-whole ") de la part résiduelle de 469,5 ME de la souche obligataire permettent un allongement de la maturité de la dette obligataire à 5,4 ans et une réduction du coût moyen à 1,7% à fin juin 2022 (3,6 ans et 2% respectivement à fin 2021).

La liquidité de la société ressort nettement renforcée, sans aucune échéance obligataire avant février 2026.

Le bilan bénéficie également d'une normalisation du taux de recouvrement en 2022. En effet, le taux de recouvrement brut s'établit, au 12 octobre, à 94,6%, en cumul à fin septembre et traduit une normalisation des relations avec les enseignes.

Perspectives

Les performances d'activité à fin septembre 2022 permettent à Mercialys de confirmer ses objectifs 2022, hors événements liés à la crise sanitaire qui pourraient dégrader l'exploitation au dernier trimestre.

La croissance du résultat des opérations (FFO) sera d'au moins +2% vs 2021 et le dividende versé sera compris entre 85% et 95% du FFO 2022.

Le placement en liquidation judiciaire de l'enseigne Camaïeu, prononcé fin septembre 2022 et qui représente 0,8% des loyers de Mercialys, n'est pas de nature à remettre en cause les objectifs financiers du groupe.

Mercialys rappelle qu'en août 2022 une loi plafonnant, pour les PME, la variation de l'Indice des Loyer Commerciaux (ILC) à +3,5% sur 1 an a été votée. Cette règle de plafonnement concerne 23% de la base locative de Mercialys. L'ILC, au titre du 2ème trimestre 2022, est ressorti à +4,4%, un niveau largement inférieur à l'inflation (+5,6% en septembre 2022). Cet indice s'appliquera sur environ 25% de la base locative en 2023. Le taux d'effort devrait donc rester soutenable pour les enseignes des sites de la société. Ce taux d'effort s'est établi à 10,7% à fin juin 2022.