Mercialys : l'ANR EPRA NDV ressort à 17,1 euros/action à fin 2023

(Boursier.com) — En 2023, le résultat net récurrent (RNR) de Mercialys s'élève à 109 millions d'euros (+3,3%), soit 1,17 euro/ action, en hausse de +3,3%. Il est supérieur à l'objectif d'une progression d'au moins +2%. La base de comparaison 2022 intégrait des éléments liés à la crise sanitaire. Sur une base retraitée de ces impacts exceptionnels, le RNR 2023 est en progression de +11%.

La conjonction d'une stabilisation de la réversion, d'une croissance organique des loyers facturés de +4,1% et d'un taux de vacance courante très limité à 2,9% a pleinement contribué à la croissance du RNR.

Le chiffre d'affaires des commerçants locataires est en hausse de +2,2% vs. 2022. Il illustre la bonne résistance de l'activité des enseignes de la foncière permise par la soutenabilité du taux d'effort à 10,7% (11,1% en 2022).

La marge d'Ebitda ressort à 83,9%, en amélioration par rapport à 2022 (83,2%), grâce à la dynamique locative et la maitrise des coûts opérationnels.

Cotation...

La valeur du portefeuille droits inclus s'inscrit en baisse de -7% à périmètre constant à fin 2023 (-3,7% au 2nd semestre) en raison d'une remontée de +86 pb du taux moyen d'expertise à 6,61% (+40 pb sur le 2nd semestre). Le portefeuille d'actifs de Mercialys offre un rendement particulièrement élevé de 405 pb au-dessus du taux sans risque.

L'ANR EPRA NDV s'établit à 17,1 euros/action, en baisse de -18,4% sur l'année et de -9,1% sur le 2nd semestre reflétant la baisse de valeur des sites et la revalorisation de la dette à taux fixe en valeur de marché.

Le potentiel de croissance de Mercialys est intact, et est envisagé dans le cadre d'un maintien d'une structure financière solide. Le ratio d'endettement (LTV hors droits) 2023 s'établit à un niveau maîtrisé de 38,9% malgré le recul de la valeur des actifs, l'ICR ressortant à 5,1x.

Ces équilibres financiers offrent également à Mercialys l'opportunité de déployer son portefeuille de projets, qui s'établit à 429 ME fin 2023, afin d'alimenter sa croissance future, tout en maintenant un critère de rentabilité très strict des projets d'au moins 250 pb au-dessus du coût de refinancement.

Un dividende à 0,99 euro/ action est proposé au titre de 2023, en hausse de +3,1% vs. 2022. Il représente 85% du RNR et fait ressortir un rendement élevé de 9,9% sur le cours de clôture à fin 2023.

Objectifs 2024

Les distributeurs alimentaires Intermarché, Auchan et Carrefour vont se substituer aux enseignes du groupe Casino et ainsi considérablement améliorer le profil de risque locatif de la foncière dès 2024. Sur la base des informations publiques disponibles, ces trois acteurs représenteraient respectivement 5,2%, 4,1% et 2% de la base locative pro-forma de Mercialys.

Mercialys maintiendra "une grande sélectivité dans le choix de ses projets et restera soucieuse de pérenniser un rendement attractif pour ses actionnaires".

Mercialys se fixe pour objectif une croissance de son RNR par action d'au moins +2%, ainsi qu'un dividende dans une fourchette de 75% à 95% du RNR 2024.