Mercialys instaure une série de mesures immédiates en faveur de la sobriété énergétique

(Boursier.com) — Déjà fortement engagé pour l'environnement au travers de sa stratégie "4 Fair Impacts" à l'horizon 2030, le groupe Mercialys a décidé d'accentuer encore sa mobilisation pour la préservation des ressources naturelles en instituant une série de mesures immédiates. Ces mesures sont destinées à atteindre l'objectif de réduction de 10% des consommations d'énergie fixé par le gouvernement.

Des décisions à effet immédiat pour répondre à l'urgence

Le contexte géopolitique actuel ainsi que les évènements météorologiques de l'été 2022 soulignent, aujourd'hui plus que jamais, le caractère limité des ressources naturelles et la nécessité d'agir de concert pour en assurer le meilleur usage.

Cette actualité de crise a conduit Mercialys à mobiliser l'expertise de l'ensemble de ses collaborateurs, coordonnée via une task force dédiée, qui a déterminé et déployé des actions concrètes au travers de ses centres commerciaux :

- abaissement des températures du chauffage, et de la climatisation à 17oC en hiver et 26oC en été ;

- limitation du chauffage la nuit, à un niveau permettant de maintenir les installations hors gel ;

- extinction de l'éclairage, général et des enseignes, 1 heure après la fermeture du dernier commerce ;

- ajustement des débits d'air des installations de ventilation.

La mise en place de ces mesures se fera en étroite coordination avec les commerçants et en totale transparence avec les visiteurs des centres commerciaux. Cette organisation est mise en place afin de concilier le respect du confort et la sécurité des commerçants, des collaborateurs et des visiteurs, et d'impliquer l'ensemble des acteurs dans cette démarche d'intérêt public...

Une mobilisation de longue date en faveur de la réduction des consommations d'énergie

Ces mesures immédiates sont destinées à s'adapter au contexte de tension du marché de l'énergie et à participer à l'effort national. Elles viennent compléter l'engagement stratégique de Mercialys pris depuis 2015, renforcé du 2ème plan stratégique RSE portant sur la période 2020-2030. Les équipes de la foncière, conscientes de la réalité du changement climatique et de ses conséquences au quotidien, sont sensibilisées à ces enjeux, notamment pour atteindre un objectif de contribution à la neutralité carbone impliquant une réduction de 40% des consommations d'énergie d'ici la fin de la décennie. Cette démarche a porté ses fruits puisque la Société, grâce à la mise en place d'une série d'actions portant tant sur l'exploitation des centres que sur des travaux d'investissement, est d'ores et déjà en phase avec cette ambition.

Exemples d'actions mises en place :

- l'installation de dispositifs permettant de suivre, gérer et optimiser la consommation énergétique des sites ;

- le pilotage des équipements des centres afin d'en réduire les consommations d'énergie ;

- la mise en place de détection automatique de présence pour l'activation/désactivation de diverses installations électriques ;

- le programme de relamping LED ;

- la modernisation des équipements de chauffage et de climatisation ;

- l'isolation thermique des bâtiments.

Un engagement fort et incontournable que Mercialys prône par ailleurs auprès de ses pairs, au travers notamment de la présidence que la Société exerce à la Commission RSE du Conseil national des centres commerciaux (CNCC).