Mercialys : Generali Vie ne détient plus aucune action

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 29 novembre 2022, complété par un courrier reçu le 2 décembre, la société Generali Vie -société Generali France, elle-même détenue par Assicurazioni Generali SpA- a déclaré avoir franchi en baisse :

- à titre de régularisation, le 21 décembre 2007, par suite d'une augmentation de capital de la société Mercialys, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société, et détenir, à cette date, 7.373.744 actions représentant autant de droits de vote, soit 9,81% du capital et des droits de vote de la société.

- le 23 novembre 2022, par suite d'une cession d'actions Mercialys hors marché, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mercialys, et ne plus détenir aucune action de la société.

En séance, l'action Mercialys cède 1,37% revenant à 9,38 euros. Depuis le début de l'année, l'action de la société gagne près de 11% en bourse de Paris.