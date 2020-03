Mercialys : fait le point sur les conséquences de la crise sanitaire

(Boursier.com) — Alors que la gestion de l'épidémie de coronavirus (covid-19) est passée au 'stade 3', le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les espaces publics non essentiels avec effet à partir de minuit le dimanche 15 mars 2020. Mercialys dit respecter cette décision de santé publique.

L'arrêté du gouvernement autorise la poursuite des activités essentielles de vente au détail. Il a également demandé à ces entreprises de prendre des mesures spécifiques pour garantir la disponibilité effective des produits.

Ces activités comprennent :

- Alimentaire (tous formats, produits frais et surgelés)

- Mobilité (équipement du véhicule, entretien, réparations et carburant)

- Information (équipement informatique et de communication et maintenance)

- Santé (pharmacies, pharmacies et services funéraires)

- Hygiène (laveries et nettoyeurs à sec)

- Presse (journaux et papeterie)

- Le tabac

- Construction (quincailleries et magasins de matériaux de construction au détail)

- Financement (réseaux bancaires et d'assurance)

Dans ce contexte, l'accès à ces magasins dans les centres commerciaux de Mercialys, et notamment à leurs grands magasins de proximité, restera ouvert au public... Cependant, le niveau général d'activité est fortement affecté par cette situation. Il est donc impossible, à ce stade, de quantifier l'impact sur la performance et les objectifs de la Société pour 2020.

Mercialys souhaite confirmer sa pleine adhésion à ces dispositions sur le plan opérationnel, tout en garantissant le plus grand respect de la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients. De plus, compte tenu de l'incertitude relative à la durée des mesures gouvernementales actuelles, la Société prend déjà des mesures appropriées pour limiter ses coûts de structure et ses investissements. Elle a également ouvert un dialogue actif avec tous ses détaillants.