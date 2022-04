Mercialys : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Mercialys, qui s'est tenu le 28 avril, à l'issue de l'Assemblée générale, a été informé en séance de la démission de son mandat, de la société La Forézienne de Participations, administratrice non indépendante, représentée par David Lubek. Cette démission a pris effet à l'issue du Conseil d'administration.

Cette démission, ainsi que celle de M. Michel Savart présentée le 26 avril, font suite à la cession, par le Groupe Casino, du solde de sa participation dans le capital de Mercialys, annoncée le 4 avril.

Jacques Dumas, administrateur non indépendant, continuera à exercer son mandat. "Ainsi, M. Dumas ayant pris sa retraite du Groupe Casino, le Conseil d'administration de Mercialys pourra continuer à bénéficier de son expertise, notamment dans les domaines juridiques, financiers et immobiliers", explique Mercialys.

Le Conseil d'administration "salue le travail réalisé par les représentants du groupe Casino depuis l'introduction en bourse de Mercialys en 2005 ainsi que la qualité du dialogue au sein de la gouvernance durant ces 17 années, qui a contribué à nourrir la performance économique de l'entreprise, dans les meilleures pratiques de gouvernance".

Le Conseil d'administration de la Société procèdera, via les travaux du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, au recrutement d'administrateurs permettant d'assurer une gouvernance toujours aux meilleurs standards, et notamment tendant vers la parité femmes/hommes.

Enfin, l'Assemblée générale, qui s'est tenue le 28 avril, ayant voté en faveur du renouvellement du mandat d'administrateur d'Eric Le Gentil, celui-ci a été reconduit pour trois ans en tant que Président du Conseil d'administration. Les mandats de Directeur général de Vincent Ravat et de Directrice générale déléguée de Mme Elizabeth Blaise ont également été renouvelés pour la même durée.