Mercialys : évolution de l'actionnariat

(Boursier.com) — Mercialys a été informée, le 29 novembre 2022, par une déclaration de franchissement de seuils statutaires que la société Generali Vie, filiale du groupe Generali en France, a franchi en baisse les seuils statutaires de 5, 4, 3, 2 et 1% du capital et des droits de vote de la Société en date du 25 novembre 2022. Il est à noter que la société Generali Vie n'a plus de représentant au sein du Conseil d'administration de Mercialys depuis le 1er juillet 2022.