Mercialys : encourageant ?

(Boursier.com) — Mercialys remonte de 2,6% à 9,50 euros ce jeudi en bourse de Paris, alors que le groupe a vu ses revenus locatifs atteindre 43,6 ME au 31 mars 2022, en hausse de 2,4% par rapport au premier trimestre 2021. La croissance organique ressort à +4,8%, intégrant un effet de l'indexation de +1,9%, ainsi qu'un impact en différentiel de +2,4% des avoirs relatifs au 1er confinement de 2020, consentis et comptabilisés en 2021. Les loyers facturés s'établissent à 43,4 ME, en progression de +3,5% par rapport à fin mars 2021, après prise en compte des effets de périmètre.

A la fin mars, le taux de vacance financière courante s'établissait à 2,9%, en nette baisse par rapport à fin décembre 2021 (3,2%). Le taux de vacance total (incluant la vacance "stratégique" décidée afin de faciliter la mise en place des plans d'extensions ou de restructurations) s'élève à 4,5% à fin mars 2022, également en contraction par rapport à fin 2021 (4,9%).

Le Conseil d'administration de Mercialys proposera à l'Assemblée générale du 28 avril 2022 le versement d'un dividende de 0,92 euro par action (contre 0,43 euro au titre de 2020). Le détachement du coupon interviendra le 3 mai, le dividende étant payé le 5 mai 2022. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a relevé sa cible de 9,4 à 9,8 euros, tout en restant à 'sous-performer' sur le dossier.