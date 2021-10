Mercialys : en bonne position au palmarès de la féminisation

(Boursier.com) — Mercialys a atteint cette année la 3e position du classement général de la féminisation des instances dirigeantes du SBF 120, un classement qui salue son "attachement de longue date en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes".

Le palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises cotées, mandaté par le Secrétariat d'Etat chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et réalisé par ConvictionsRH, évalue annuellement, d'une part, la présence des femmes au sein des organes de gouvernance et de direction des entreprises, et d'autre part, des indicateurs relatifs aux politiques de mixité (formations, sensibilisations, rémunérations, présence de réseaux féminins, etc.). Mercialys obtient cette année la note globale de 85/100, ce qui la positionne à la 3e place parmi les 120 principales sociétés cotées en France.

Mercialys rappelle s'inscrire dans les meilleures pratiques de transparence permettant à l'ensemble des parties prenantes d'évaluer ses efforts en termes d'égalité professionnelle. La société publie également de façon annuelle son index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est ressorti à 96/ 100 en 2020, soit un niveau sensiblement supérieur à la moyenne nationale de 87/ 100. L'équité dans les rémunérations est également suivie de façon annuelle afin d'être progressivement améliorée et s'est traduite au titre de 2020 par un écart limité à -1,2%.