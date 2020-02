Mercialys : du nouveau aux opérations immobilières

Mercialys : du nouveau aux opérations immobilières









(Boursier.com) — Kristelle Wauters rejoint Mercialys au poste de Directrice des opérations immobilières, en charge de la Direction commerciale, de la Direction de l'asset management et de l'Innovation immobilière.

Elle intègre le Comité managérial et rapporte à Vincent Ravat, Directeur général.

Kristelle Wauters était depuis 2012 Directrice des investissements en Europe continentale et des développements tertiaires chez Aviva Investors Real Estate France, où en 2016 elle a été nommée Directrice générale déléguée. Kristelle Wauters a notamment investi en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, sur différentes classes d'actifs tel que les bureaux, la logistique, le commerce et l'hôtellerie. Dans le cadre de ses fonctions, elle a aussi mené le développement, la commercialisation et la stratégie marketing de projets ambitieux en bureaux et en logistique, notamment dans le cadre du Grand Paris.

Nous sommes heureux d'accueillir Kristelle Wauters au sein des équipes de Mercialys. Elle nous apportera son savoir-faire et son expérience en matière d'immobilier et contribuera au renforcement du positionnement client et de la dynamique de création de valeur de l'entreprise , commente Vincent Ravat d

Rappelons que le patrimoine de Mercialys était valorisé 3,634 milliards d'euros droits inclus à fin décembre 2019. Il est essentiellement constitué de centres commerciaux de proximité leaders dans leur zone de chalandise. En parallèle de la gestion de cette base d'actifs, la société mène des projets innovants afin de répondre à la polarisation du marché de l'immobilier commercial et aux nouveaux besoins des consommateurs.