Mercialys devient l'actionnaire de référence de Depur

(Boursier.com) — Mercialys participe, aux côtés d'acteurs leaders de l'immobilier, au tour de table réalisé par le groupe Depur. Cette levée de fonds, d'un montant de 1,7 million d'euros, sera souscrite par un consortium, constitué de Bouygues Immobilier, du fonds FAST Tourisme/loisirs de la BPI et de Mercialys, qui prendra une part majeure de ce tour de table.

Avec un apport de 1,1 ME, Mercialys deviendra l'actionnaire de référence du groupe Depur, avec près de 23% du capital.

Le dirigeant fondateur, Dan Cebula, restera majoritaire à l'issue de cette opération.

Cette levée de fonds permettra à Depur d'accélérer son développement et de renforcer son expertise sur ses métiers articulés autour de la conceptualisation et l'exécution de grands projets Food & Beverage & Entertainment (F&B&E). Depur Expériences a pour ambition de se positionner comme le leader sur ce marché en forte croissance alliant en un même lieu plusieurs concepts de restauration/boissons et animations/loisirs, les consommateurs étant à la recherche d'une expérience client complète allant au-delà du savoir-faire culinaire. Ces nouvelles ressources permettront à Depur Expériences de répondre aux nombreux appels d'offres à venir, exécuter dans les meilleures conditions un carnet de commandes déjà bien rempli et s'imposer comme le premier opérateur spécialisé du secteur F&B&E intégré verticalement, de la conception à l'exploitation.

La participation à la levée de fonds du groupe Depur Expériences s'inscrit dans la logique de Mercialys d'être à l'avant-garde des tendances de consommation afin de maintenir l'attractivité et la valeur de son Patrimoine. Mercialys souhaite contribuer au développement de cette entreprise sur un positionnement serviciel porteur.