Mercialys : clôture de l'offre de rachat partiel de son obligation à maturité mars 2023

(Boursier.com) — Mercialys a clôturé hier l'offre de rachat partiel de son obligation d'un montant résiduel de 549,5 ME à maturité mars 2023. Le montant nominal accepté par la Société dans le cadre de l'offre de rachat s'élève à 80 ME. Les obligations rachetées seront annulées d'ici le 31 décembre 2021. Le montant résiduel en circulation de la souche à échéance mars 2023 s'élèvera ainsi à 469,5 ME. Cette opération participe à l'optimisation de la maturité de la dette de la Société. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, La Banque Postale et Natixis ont agi comme Structuring Advisors and Dealer Managers.