Mercialys : chahuté après les résultats

Crédit photo © Mercialys

(Boursier.com) — Mercialys trébuche de 6% à 7,5 euros au lendemain de comptes annuels logiquement pénalisés par la crise sanitaire. La foncière a dégagé l'an passé un résultat des opérations de 95,5 millions d'euros, en repli de 23,1%, pour des loyers facturés en repli de 7% à périmètre constant. "Les impacts 2020 totaux liés à la crise sanitaire (aides aux locataires et provisions exceptionnelles pour créances douteuses) représentent 29,4 ME, soit 1,5 mois de quittancement de loyers et charges hors taxes", a souligné l'entreprise, qui compte tenu des nouvelles mesures de restriction relatives à la crise sanitaire n'est pas en mesure à ce stade de communiquer d'objectifs au titre de 2021.

La Société a néanmoins réitéré ses priorités : maintien de l'effort de gestion opérationnelle, déploiement de la plate-forme de livraison du dernier kilomètre et protection des équilibres bilanciels.

À ce stade, Oddo BHF reste à 'sous-performance' même si on peut trouver des points de résilience dans cette publication. Le broker évoque principalement le positionnement en termes de mix-commerçants (22% de grandes surfaces alimentaires), de la taille moyenne de ses centres commerciaux (16.600 mètres carrés) et de localisation de ses centres 100% en France, principalement en province et en périphérie des villes. Néanmoins, la visibilité reste faible en 2021 et sur les perspectives d'après-crise.

Degroof Petercam ('conserver') note de son côté que les résultats annuels portent clairement la marque de la crise sur l'activité. Des incertitudes importantes subsistent pour 2021, étant donné que des restrictions prolongées liées au virus ne peuvent être exclues tant que les taux de vaccination ne se rapprochent pas de seuils cruciaux.