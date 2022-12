Mercialys : cession des centres commerciaux Sainte-Anne et Croix-Rouge à Marseille

(Boursier.com) — Mercialys indique avoir finalisé la cession des centres commerciaux de Marseille Sainte-Anne et Marseille Croix-Rouge auprès d'un investisseur privé, pour un montant cumulé acte en main de 10,1 ME, soit un niveau en ligne avec les valeurs d'expertises du 30 juin 2022.

Ces deux sites de proximité comprennent au total 25 boutiques et sont ancrés à des surfaces alimentaires opérées par le groupe Casino sous les enseignes Casino Supermarché et Hyper Casino. Ceux-ci n'étaient pas détenus par Mercialys et ne font pas partie du périmètre de la transaction.

Mercialys précise poursuivre sa politique de rotation d'actifs, en cédant des galeries marchandes de taille limitée à l'échelle du portefeuille de Mercialys et sur lesquels un important travail d'extraction du potentiel de réversion locative a été menée.

Mercialys reste très présente sur la métropole marseillaise avec des implantations majeures telles que les centres commerciaux de La Valentine à Marseille, Barnéoud à Plan de Campagne et Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence.