Mercialys cède le site Monoprix d'Asnières pour 30,8 ME net vendeur

(Boursier.com) — Ce 21 décembre, Mercialys a cédé à une société conseillée par PICTURE Asset Management le site Monoprix sis 74 rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine (92600). La vente a été réalisée sur la base d'un prix net vendeur de 30,8 ME, au-dessus de sa valeur d'expertise à fin juin 2020 et à un taux sensiblement inférieur au taux de rendement moyen d'expertise du patrimoine de 5,49%.

Cette opération vient confirmer l'intérêt des investisseurs sur le marché de l'immobilier physique pour des actifs commerciaux résilients et générateurs de flux pérennes.

Elle s'inscrit, pour Mercialys, dans la dynamique de renforcement de sa liquidité, de maitrise de son ratio d'endettement et de diminution de son exposition globale à son premier locataire.

L'acquéreur, quant à lui, envisage de s'appuyer sur la situation locative existante, sécurisée par l'activité pérenne de Monoprix, parfaitement implanté dans sa zone de chalandise, afin de développer un projet immobilier plus ambitieux sur ce site.

Le vendeur a été conseillé par l'étude notariale LBMB. L'acquéreur a été conseillé par PICTURE Asset Management, l'étude notariale Allez & Associés, le cabinet Archers pour les aspects immobiliers et le cabinet Cazals Manzo Pichot pour la structuration fiscale. Les cabinets EDGE et FRIEH ont accompagné l'acquéreur sur les aspects corporate. Le financement de l'acquisition a été assuré par la BRED. La banque a été conseillée par l'étude notariale LASAYGUES. La transaction a été intermédiée par le conseil Ropco.