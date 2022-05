Mercialys cède deux hypermarchés Casino pour 65 ME

(Boursier.com) — Le 27 avril, Mercialys a finalisé la cession des hypermarchés Géant Casino d'Annecy Seynod et Saint-Etienne Monthieu, pour un montant acte en main de près de 65 millions d'euros, auprès de la société Inter Gestion REIM, opérant pour le compte de sa SCPI Cristal Rente, spécialisée dans l'immobilier commercial.

Ces grandes surfaces alimentaires, acquises en 2014 et 2015, avaient fait l'objet au cours de ces dernières années de réductions significatives de leurs surfaces, en coordination avec l'exploitant Géant, permettant l'implantation d'enseignes nationales plébiscitées par les consommateurs, participant à l'attractivité des centres commerciaux. Ces restructurations ont participé aux redéveloppements réguliers de ces deux sites, illustrant la stratégie de création de valeur de la société. Ainsi, Mercialys a ouvert le 1er magasin Action de l'agglomération d'Annecy en 2019 sur les surfaces réduites de l'hypermarché, après avoir réalisé des développements majeurs sur ce site depuis 2017, avec la création d'un pôle restauration et l'implantation de l'enseigne Décathlon. Le centre commercial d'Annecy Seynod verra également son offre s'enrichir avec l'ouverture d'un cinéma multiplex Mégarama de 9 salles en décembre prochain. De même, Mercialys a implanté les enseignes FNAC et New Yorker sur les surfaces libérées par l'hypermarché de Saint-Etienne Monthieu en 2017, dans le cadre d'un projet de modernisation et de restructuration du centre commercial ayant permis l'ouverture de 23 nouveaux magasins.