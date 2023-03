Mercialys : bonne performance environnementale

(Boursier.com) — Pour la 2e année consécutive, Mercialys est reconnue leader sectoriel et régional en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par l'agence de notation extra-financière Sustainalytics, correspondant à la 107e place parmi 15.359 entreprises évaluées tous secteurs d'activité confondus et à la 15e place sur 459 sociétés analysées sur l'immobilier coté.

En 2022, Mercialys obtient une note de 8,5/100 à l'évaluation des risques ESG réalisée par Sustainalytics, soit une amélioration de 7% par rapport à 2021. L'approche de Sustainalytics évaluant les risques ESG des sociétés, plus la note obtenue est faible, meilleure est sa performance. Mercialys est donc jugée comme présentant des risques extra-financiers particulièrement négligeables par l'agence.

Ce résultat s'explique essentiellement par une gestion performante, intégrée au dispositif global de management des risques de l'entreprise. Mercialys se distingue notamment sur les thématiques d'éthique des affaires et de sécurité des bâtiments.

Ce score confirme la solidité de la stratégie, des pratiques et des politiques de Mercialys dans le domaine de l'ESG, comme en atteste également son maintien dans la A-list du CDP ou encore sa note de 91/100 au GRESB.