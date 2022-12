Mercialys : bien noté par le CDP

(Boursier.com) — Mercialys est à nouveau récompensée pour son engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique.

Le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale de référence en matière d'évaluation des politiques climatiques des sociétés, a une fois de plus placé Mercialys dans sa "A List", le plus haut niveau de son classement. Mercialys a ainsi été reconnue comme étant une des 283 entreprises les plus performantes au niveau mondial, sur près de 15.000 répondants au questionnaire cette année.

Le CDP évalue annuellement l'exhaustivité et la qualité des informations liées au climat communiquées par les sociétés, la prise de conscience et la gestion des risques climatiques, l'application des meilleures pratiques, comme la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs ainsi que la performance des entreprises en matière de lutte contre le changement climatique

La présence renouvelée de Mercialys dans la "A List" climat reflète les engagements continus de la société pour réduire son empreinte carbone. Ils sont notamment illustrés par la validation scientifique de sa trajectoire carbone, délivrée par l'initiative Science Based Targets (SBTi) dès 2019, où elle s'est notamment engagée à réduire de -47% ses émissions de gaz à effet de serre par m2 entre 2017 et 2030. Résultat des différentes actions mises en place, Mercialys a déjà réduit de -26% ce poste d'émissions en 4 ans. Elle est en ligne avec sa trajectoire carbone.

En participant depuis 5 ans au questionnaire, dont les réponses sont publiques, Mercialys atteste de sa volonté de transparence et de mise à disposition de données environnementales fiables et comparables, au profit des 680 investisseurs utilisant le CDP, et plus généralement de l'ensemble de ses parties prenantes.