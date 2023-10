Mercialys : bien classée

(Boursier.com) — Le GRESB, qui évalue les pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) des sociétés immobilières au niveau mondial, a une nouvelle fois distingué Mercialys, qui conforte sa position de leader en matière de développement durable et se maintient à la 2e place de sa catégorie, celle des foncières commerciales européennes cotées. Ces excellents résultats récompensent les engagements et performances RSE de la Société.

Mercialys obtient la note de 89/100, soit un score nettement supérieur à celui de la moyenne des répondants au GRESB, qui s'établit à 75/100 en 2023. L'entreprise conserve également son statut "Green Star", la plus haute catégorie du benchmark, pour la 7e année consécutive.

Mercialys est notamment valorisée pour sa gestion de la RSE intégrée au coeur de la stratégie de la société. Elle obtient en effet la note maximale des catégories "management" et "objectifs ", reconnaissance des objectifs ambitieux fixés dans sa stratégie RSE 4 Fair Impacts for 2030.

Mercialys enregistre également une progression de ses performances RSE, en particulier en matière de certification de ses actifs, d'émissions de gaz à effet de serre et de gestion des déchets. Ces résultats viennent saluer la qualité des actions déployées avec constance par la Société au travers de son patrimoine de centres commerciaux sur ces trois axes forts de sa stratégie RSE.