Mercialys bien classé au Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes du SBF 120

(Boursier.com) — Mercialys obtient la 2è position au Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes du SBF 120, pour la 2e année consécutive. L'entreprise améliore son score à 93,4 /100 en 2022 (91,7/100 en 2021).

Ce classement récompense les résultats obtenus par Mercialys au titre de sa politique volontariste en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les dimensions de l'Entreprise.

Mis en place en 2013, dans le cadre du suivi de la loi Copé-Zimmermann, ce Palmarès annuel établi sous l'égide du Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations évalue l'engagement des sociétés du SBF 120 en faveur de la féminisation de leurs instances dirigeantes et, plus largement, de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le Palmarès mesure notamment la part des femmes dans les instances stratégiques et dans les postes de direction, ainsi que l'égalité de rémunérations et les efforts de sensibilisation et de formation des instances dirigeantes au sujet de la parité.

L'excellent classement de Mercialys résulte notamment des meilleures pratiques mises en oeuvre par sa gouvernance avec notamment un Conseil d'administration paritaire depuis 2017, et qui compte actuellement 56% d'administratrices, ainsi que par un Comité managérial composé à plus de 60% de femmes.