Mercialys : bien classé au palmarès de féminisation des instances dirigeantes

(Boursier.com) — Mercialys obtient la 2e position du classement général de la féminisation des instances dirigeantes du SBF 120. Cette progression, après la 3e place obtenue en 2021, traduit la conviction forte de Mercialys en la transposition de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les dimensions de l'entreprise.

L'excellent classement de Mercialys dans ce palmarès résulte notamment des meilleures pratiques mises en oeuvre par sa gouvernance et l'ensemble de ses collaborateurs, illustrées par 4 indicateurs signifiants. Il s'agit d'une part, d'un Conseil d'administration paritaire depuis 2017, et qui compte actuellement 56% d'administratrices et d'autre part, la structuration d'un comité de direction également paritaire. L'équité des rémunérations s'est traduite en 2021 par un écart légèrement en faveur des femmes. Enfin, l'index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'est établi à 91,7/100 (contre une note de 86/100 en moyenne).