Mercialys : avec "4 Fair Impacts for 2030", le groupe réaffirme son engagement pour un développement responsable et durable

(Boursier.com) — C 'est avec une ambition renouvelée que le groupe Mercialys dévoile aujourd'hui "4 Fair Impacts for 2030", sa stratégie RSE étendue à l'horizon 2030.

Forte des 5 années passées à déployer sa stratégie MERY'21, et en lien direct avec plus de 900 parties prenantes, la société a identifié 4 nouveaux enjeux structurants, ses "Fair Impacts" pour cette décennie :

1/ Contribuer à la neutralité carbone ;

2/ Promouvoir un commerce plus responsable ;

3/ S'affirmer comme un partenaire majeur du développement des territoires ;

4/ Être un employeur impliqué.

Ces enjeux sont déclinés en 13 objectifs pertinents et quantitatifs, assortis de feuilles de route opérationnelles concrètes, au service de la lisibilité des engagements de Mercialys et de la mesure de sa performance.