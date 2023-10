Mercialys : ambitions confirmées

(Boursier.com) — A fin septembre, les loyers facturés de Mercialys s'élèvent à 132,2 millions d'euros faisant ressortir un taux de croissance organique de +4%, la croissance à périmètre courant s'établissant à +2,4%, compte tenu des cessions d'actifs réalisées en 2022.

Le taux de recouvrement cumulé à fin septembre s'établit à 94,4% à date. Il est précisé qu'à ce jour, le groupe Casino paye ses loyers conformément à ses engagements contractuels. Les effets de périmètre pèsent pour -1,9 ME sur les loyers au 30 septembre 2023.

Les revenus locatifs ressortent à 132,6 ME au 30 septembre, en croissance de +2,3% par rapport au 30 septembre 2022.

Perspectives

Les chiffres publiés à fin septembre permettent à Mercialys de confirmer ses objectifs 2023 :

- une croissance du résultat récurrent par action d'au moins +2% en 2023 ;

- un dividende par action compris entre 85% et 95% du résultat récurrent 2023.

Vincent Ravat, Directeur général de Mercialys, commente : "Dans un environnement marqué par une inflation élevée et des difficultés rencontrées par certaines enseignes, notamment dans le secteur du textile, Mercialys affiche une croissance organique solide de +4%. Les sites de Mercialys absorbent ces turbulences grâce à un mix marchand sans cesse ajusté et centré sur les besoins essentiels des consommateurs, la résilience de ses actifs étant reflétée dans la progression de +3,4% du chiffre d'affaires des commerçants à fin septembre 2023. Les deux opérations capitalistiques réalisées au 3e trimestre, soit la prise de participation dans DEPUR Expériences et l'acquisition en deux temps de Imocom Partners, illustrent la volonté de la Société de croître et compléter son expertise immobilière tout en respectant la solidité de son bilan et la récurrence de ses cash-flow. Enfin, Mercialys confirme ses objectifs 2023, à savoir une progression du résultat récurrent par action d'au moins +2% et un dividende compris entre 85% et 95% du résultat récurrent 2023".