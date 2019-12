Mercialys / Altarea Cogedim : une nouvelle certification à Aix-en-Provence

Crédit photo © Common Wikimédia - Rainbow0413

(Boursier.com) — Le centre commercial Jas de Bouffan, détenu conjointement par Mercialys et Altarea Cogedim, a obtenu la certification Breeam In-Use au niveau Excellent. Cette certification est le fruit des politiques environnementales volontaristes des deux sociétés, déclinées au plus près des territoires.

Rénové et agrandi en 2015, le centre commercial Jas de Bouffan d'Aix-en-Provence s'étend sur plus de 28.000 m2. Il comporte 72 boutiques et commerces de services. Son extension avait été certifiée Haute Qualité Environnementale lors de son inauguration. En 2019,Mercialys et Altarea Cogedim ont décidé de faire certifier l'ensemble du centre par la norme internationalement reconnue Breeam In-Use, en se faisant accompagner par Bopro. A l'issue de cet audit, le centre a obtenu pour chacune des deux dimensions appréciées un score Excellent.