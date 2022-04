Mercialys accélère la mise en oeuvre de sa politique RSE '4 Fair Impacts for 2030'

(Boursier.com) — Dévoilée en 2021, la stratégie relative à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 4 Fair Impacts for 2030 de Mercialys est structurée autour de 4 engagements concrets, tous déclinés en objectifs opérationnels concernant les territoires, l'environnement, les commerces, ou encore les talents de l'entreprise.

Avec la récente certification BREEAM In-Use de 2 nouveaux actifs en France métropolitaine (La Galerie-Narbonne et Rennes Grand Quartier), 2 actifs à La Réunion (Le Port Sacré Coeur et Sainte Marie Duparc) et 2 actifs en Corse (La Galerie-La Rocade Mezzavia à Ajaccio et La Galerie La Rocade à Furiani), une première pour les deux îles, Mercialys atteint l'objectif de certifier la totalité de ses actifs stratégiques (qui représentent près de 90% du portefeuille de la Société) avec 9 années d'avance.

En outre, le niveau de certification obtenu reflète l'excellence de la gestion environnementale de ces centres commerciaux. En effet, plus de la moitié des actifs stratégiques de Mercialys ont obtenu la meilleure note, Outstanding, permettant de les compter parmi les 11 centres commerciaux français classés dans cette catégorie, dont 9 appartiennent à Mercialys.

En délivrant ses plus hauts niveaux d'évaluation aux actifs stratégiques de Mercialys, le BRE, organisme certificateur, a consacré à la fois la performance environnementale des bâtiments, mais également celle de leur gestion. C'est donc l'implication au quotidien de l'ensemble des équipes pour réduire l'empreinte environnementale de ces sites commerciaux qui est saluée. Ces résultats permettent à la Société d'inscrire son patrimoine dans les meilleurs standards de développement durable, via, par exemple des investissements et pratiques réduisant les consommations d'énergie et d'eau et améliorant la gestion des déchets.

La foncière est convaincue qu'en intégrant les enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux à sa stratégie d'entreprise, elle crée de la valeur pérenne à la fois pour ses locataires, les communautés dans lesquelles les sites sont implantés, ses collaborateurs, ses prestataires et ses actionnaires