Mercialys : -5% après les annonces

(Boursier.com) — Mercialys corrige de plus de 5% ce mardi à 7,55 euros, après avoir publié un ratio LTV hors droits (ratio d'endettement) à 38,1%, en baisse de -302 pb par rapport à fin juin 2020 et un ratio LTV droits compris à 35,8%. L'ANR EPRA NDV est de 18,42 euros/action, soit -7,4% sur 6 mois et -7,9% sur 12 mois... Les loyers facturés sont au final en recul de 7% à périmètre constant. Les loyers nets ressortent en baisse de 17,8%. Les impacts 2020 totaux liés à la crise sanitaire (aides aux locataires et provisions exceptionnelles pour créances douteuses) représentent 29,4 ME, soit 1,5 mois de quittancement de loyers et charges hors taxes. Le résultat des opérations (FFO) s'inscrit en baisse de 23,1% à 95,5 ME, soit 1,04 euro/action.

Le dividende proposé est de 0,43 euro/action au titre de 2020, soit 41% du FFO de l'exercice. Celui-ci correspond au résultat récurrent fiscalement distribuable et n'intègre pas de distribution au titre des plus-values de cessions d'actifs réalisées en 2020, soit 0,39 euro. Ce dernier montant devra obligatoirement être distribué au plus tard en 2022. Cette modération de la distribution contribue à préserver la liquidité de la société dans un contexte incertain... Parmi les avis de brokers, Oddo BHF a ajusté sa cible sur Mercialys de 7,5 à 8 euros tout en restant à 'sous-performer' sur le dossier.