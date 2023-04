Mercedes-Benz : très solide début d'année

(Boursier.com) — Mercedes -Benz a dévoilé des résultats préliminaires supérieurs aux attentes au premier trimestre, la montée en gamme du constructeur automobile l'ayant aidé à surmonter la hausse des coûts des matières premières. Le constructeur a ainsi réalisé un retour sur ventes ajusté de 14,8%, contre 14,2% de consensus, grâce à une demande soutenue pour ses fourgonnettes et voitures de luxe et aux hausses de prix mises en place pour faire face l'inflation des coûts. Le bénéfice opérationnel ressort à 5,5 milliards d'euros et le flux de trésorerie disponible industriel à 2,2 milliards d'euros. Deux indicateurs nettement plus élevés qu'anticipé par le marché.

"Dans un environnement de marché difficile, nous avons une fois de plus fait preuve de résilience", a déclaré le directeur financier Harald Wilhelm. "Des prix élevés ont largement compensé les vents contraires des coûts des matériaux et ont conduit à un autre trimestre de résultats financiers solides".

Mercedes-Benz a annoncé plus tôt ce mois-ci une augmentation de 3% de ses ventes mondiales, l'Europe affichant la plus forte croissance à 8%, stimulée par les véhicules électriques et les voitures haut de gamme. Le constructeur table sur une marge automobile allant de 12% à 14% cette année, contre 14,6% en 2022. La firme doit publier ses résultats complets le 28 avril.