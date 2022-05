Mercedes-Benz : le luxe avant tout

(Boursier.com) — Priorité au luxe. Mercedes-Benz va recalibrer son portefeuille de produits, allouant plus de 75% de ses investissements au développement de ses véhicules les plus haut de gamme et donc les plus rentables. Dans le cadre de cette stratégie affinée, Mercedes-Benz vise à accroître la part des ventes de ses véhicules haut de gamme d'environ 60% d'ici 2026 par rapport à 2019 et entend réaliser ainsi une croissance de meilleure qualité associée à une nouvelle augmentation significative de la rentabilité et de la résilience, avec pour objectif d'atteindre une marge opérationnelle d'environ 14% d'ici le milieu de la décennie dans des conditions de marché favorables.

Cette plus grande concentration sur le haut de gamme du marché devrait permettre à l'entreprise d'obtenir des résultats financiers solides même dans des conditions de marché plus difficiles. La décision stratégique de l'entreprise de devenir entièrement électrique d'ici 2030 - là où les conditions du marché le permettent - et l'ambition de devenir neutre en CO2 d'ici 2039 sont des éléments essentiels pour renforcer le lien entre le luxe et la durabilité, précise le constructeur allemand.

"Ce qui a toujours été le coeur de notre marque est désormais aussi le coeur de notre stratégie : le segment du luxe. Nous affinons encore l'orientation de notre modèle commercial et de notre portefeuille de produits afin de maximiser le potentiel de Mercedes-Benz, même dans des conditions difficiles. Au coeur de cela se trouve notre objectif de construire les voitures les plus désirables au monde", a déclaré le DG Ola Kallenius.

Le constructeur automobile a néanmoins reconnu que les vents contraires actuels, notamment les prix des matières premières, les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et les risques économiques au sens large, constituent une menace pour ses objectifs.