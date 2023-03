Mercedes-Benz : le fonds souverain du Koweït va vendre pour plus de 1,4 milliard d'euros de titres

(Boursier.com) — Kuwait Investment Authority, le fonds souverain du Koweït, va réduire d'environ un quart sa participation dans Mercedes-Benz. Alors que le titre du constructeur automobile allemand se négocie au plus haut, le fonds va céder environ 20 millions d'actions. Au cours actuel, l'opération devrait lui rapporter près de 1,4 milliard d'euros. Le KIA détiendra encore environ 53 millions d'actions après avoir réalisé ce placement, qui fait partie de sa stratégie visant à diversifier son portefeuille. Le fonds a informé la société de sa décision et prévoit de rester un actionnaire clé du constructeur automobile, a indiqué la firme allemande. Le Koweït détient actuellement 6,84% de Mercedes, ce qui en fait le troisième plus grand actionnaire. KIA, l'un des plus vieux et importants fonds souverains du monde, est actionnaire de Mercedes depuis près de 50 ans.

Comme le rappelle 'Bloomberg', le DG de Mercedes-Benz, Ola Källenius, a concentré le constructeur automobile sur des segments plus rentables et a réduit son offre de modèles d'entrée de gamme, entraînant une augmentation de 43% du prix moyen d'une Mercedes depuis 2019. Il a également séparé la société de ses activités de véhicules utilitaires et a scindé Daimler Truck Holding fin 2021. Des choix payants.