Mercedes-Benz dévoile son nouveau SUV électrique EQE

(Boursier.com) — Mercedes -Benz dévoile le SUV EQE. Lancé à toute vitesse dans la course à l'électrique, le constructeur de luxe allemand a présenté, à la veille de l'ouverture du salon de l'automobile de Paris, son nouveau modèle phare censé notamment concurrencer le modèle Y de Tesla. Avec 590 kilomètres d'autonomie, une vitesse de pointe de 215 kilomètres par heure et un prix de départ d'environ 70.000 euros, le EQE SUV est le quatrième modèle du groupe à utiliser la nouvelle plateforme entièrement électrique après les deux berlines EQS et EQE et l'EQS SUV. "C'est la dernière preuve que nous exécutons constamment notre stratégie de passage au tout électrique", a déclaré le directeur général de Mercedes, Ola Kallenius.

Le constructeur a également annoncé que ses véhicules seraient les premiers appareils non Apple à présenter un système de son 'surround' développé par Dolby Laboratories.

Mercedes prévoit d'offrir des versions électriques pour tous les modèles à moteur à combustion de son portefeuille d'ici la fin de l'année, puis de lancer trois nouvelles plates-formes pour soutenir sa production de voitures, AMG et fourgonnettes d'ici 2025. Mercedes-Benz vise le 100% électrique d'ici 2030.